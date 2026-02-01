日本ハムの新庄剛志監督（５４）が３１日、就任５年目を迎えるキャンプを前に、超実力至上主義を掲げた。キャンプ地の沖縄・名護で全体ミーティングを行った後に取材対応。「今までは成長、育成を考えながらやってきた４年だったけど、もうそれだとファンも納得してくれない。（年俸）１億円超えた選手でも調子悪かったら２軍。とにかく全て勝つ。勝つだけ。もう遠慮はしません」。珍しく強めの口調で、地獄のキャンプを予告した