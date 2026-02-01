フリーの谷尻萌アナウンサーがダンスをする様子を披露した。谷尻アナは１日までに自身のインスタグラムに「ぷりんせすきゅ！」とつづり、「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴさんのぷりきゅきゅを踊ってみたよ」と、アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の楽曲「ぷりきゅきゅ」に合わせて、ピンクの制服姿でダンスをする様子を披露。「プリクラあるあるを歌った曲、共感しかない」と記し、「ピンクの制服×ツインテールｖ