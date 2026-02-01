小数・分数は小学生がつまずきやすい算数の単元だ。できないままだと後々たいへん困ったことになる。いざ難関に直面した時、それを楽に越えられるように、就学前から進められることはないだろうか。算数教育に力を入れている「東京いずみ幼稚園」園長・小泉敏男が、著書『最高の育て方事典』より良い知恵を一つ紹介する。 前編記事『幼児教育に携わって40年、IQ120超の卒園児を多数育てた専門家がついに見つけた「最強の知育教材」