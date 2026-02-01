創業1804年文化元年、本家松浦酒造場、登録有形文化財にも指定されている歴史的な建造物を現代へ残し、修復作業を行いながら現在営業されています。伝統と歴史を大切にし、鳴門鯛ならではの酒造りのためのこだわり、酒造場ならではの知識を活かした特別な4つのツアーが新登場！日本酒好きなら一度は訪れてみたい夢のような体験型プログラムをご紹介します。 「本家松浦酒造場」酒蔵体験プログラム 日帰りで楽しめる試飲