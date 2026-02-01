広島の１軍キャンプメンバーが１月３１日、キャンプ地の宮崎県日南市に入った。２年目・佐々木泰内野手（２３）は初の１軍キャンプスタートへ向け“鯉の若大将”を宣言。若きリーダーとして２年連続Ｂクラスに沈んでいるチームを引っ張る意気込みを示した。三塁レギュラー奪取を誓うとともに、開幕から全試合出場することが目標だ。日南の潮風が吹き抜ける中、初日の全体ミーティングを終えた佐々木は、引き締まった表情で口を