TBS佐々木舞音アナウンサー（27）が1月29日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に出演。無料のインターネット百科事典ウィキペディア（Wikipedia）に誤情報が掲載されていたと明かした。佐々木アナは番組ラストのトーク前のコーナー「おぎやはぎ最新語・流行させたい語大賞」のナレーションを担当している。佐々木アナはリスナーからの「誤解されてるなと思っていることはなんですか」と