陸上自衛隊相浦駐屯地は1月30日、女性自衛官の隊舎から衣類を盗んだとして、第1水陸機動連隊の男性3等陸曹（27）を6カ月の停職処分とした。駐屯地によると、陸曹は2023年4月8日深夜、駐屯地内の女性用隊舎に侵入し、衣類4点（約7千円相当）を盗んだ。「性的欲求を満たしたかった。過去にも2回侵入した」との趣旨の話をしているという。