長崎県雲仙市選挙管理委員会は31日、選挙会を開き、藤本淳次郎議員の死去に伴い、昨年11月の市議選で次点だった林田武志氏（67）＝無所属＝の繰り上げ当選を決めた。1日に当選証書を交付する。林田氏は初当選。（本山友彦）