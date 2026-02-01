福岡女学院大（福岡市南区）心理学科の学生が、春日市内の13店舗で「センキョ割」を実施する。衆院選（2月8日投開票）の投票所来所証明書や投票済証を持参した有権者は各店舗で特典を受けられる。期日前投票、市外も含めた全ての有権者が対象で、特典の期間は2月8〜22日。同大は、隣接する春日市と連携し、若者の主権者意識を高めて投票を促す取り組みを進めている。春日市でのセンキョ割は同市商工会の協力を得て、昨年3月の