九州最大級の舞台音響機器の展示会「九州プロオーディオフェア2026」が4、5日の午前10時〜午後6時、県立ももち文化センター（福岡市早良区）で開かれる。国内外の関連メーカー19社が出展。生バンド演奏を通したスピーカーやデジタルミキサーの試聴会がある。入場無料。フェアは、「音楽の街・福岡」の音響技術を下支えしようと2005年にスタート。毎年、九州各地から公共ホールやライブハウスの音響担当者らが集まる。これまで