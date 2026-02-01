栗原が新選手会長としての自覚を示した。パレード前の歓迎セレモニーで、会長就任後初めて公の場であいさつ。「明日（1日）から宮崎で熱い戦いをするための練習が始まるので、声援をお願いします」とファンへ呼びかけた。チームを引っ張る立場となって初のキャンプ。栗原は「今年は野球以外も含めたところでもやりたい」とグラウンド内外での成長を誓った。