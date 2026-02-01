衆院選直後に予定される地方議員選挙の立候補予定者たちが、衆院選期間中にビラ配布やポスター掲示などの政治活動を一部制限する公職選挙法の規定に頭を悩ませている。個人の活動は制限されないが、公選法に抵触しない行為の線引きは難しく、自治体の選挙管理委員会も説明に苦慮している。10日告示、15日投開票の日程で町議選を控える佐賀県みやき町。町選管は公選法に基づき、街頭演説、拡声器使用、ポスター掲示、ビラ配布な