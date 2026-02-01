パ・リーグ3連覇を目指すソフトバンクの歓迎パレードが春季キャンプ地の宮崎市内で行われた。同市でのパレードは6年ぶり。小久保監督や選手らはオープンカーなどに乗り込み、JR宮崎駅前を起点に市中心部のコース約650メートルを進んだ。沿道に集まったファン約4万5千人の声援に応え、周東は「良いスタートになった」と士気を高めていた。