巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が３１日、泥んこ猛練習を宣言した。プロ初の春季キャンプを前に、高校通算３５本塁打の大砲候補は「泥臭いのが自分の原点。多分、練習が終わった後のユニホームは誰よりもどろどろです。『浦学魂』見せますよ」と、高校球児さながらの気合で臨む。新人合同自主トレでは、フリー打撃で快音を連発。オフの日もＧ球場で黙々とバットを振り続けた。「いつも前日は疲れてい