ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席し、ステージ上でのトークセッションにも参加した。昨年４月に誕生した長女の話題になると、「日に日に成長していくので、それが楽しみでした」と目を細めた。昨季の大谷は打者として１５８試合に出場し、３年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最高の５５本塁打。打率２