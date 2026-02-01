衝撃の高配当が飛び出した。３１日の小倉６Ｒ・若手騎手限定競走で、橋木騎乗の１８番人気カシノリアーナが勝ち、２着に森田騎乗の１７番人気スッサンエア、３着に西塚騎乗の１０番人気コンフィアンサが入った。馬連６１万５５６０円、馬単１７４万９３３０円、１、２着のワイド１６万７７０円、３連単５８３６万７０６０円と４つの券種でＪＲＡ史上最高配当を更新した。それぞれ過去の最高配当は馬連５０万２５９０円（０６年