「白富士Ｓ」（３１日、京都）中団から運んだ２番人気のダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田）が直線で鮮やかに抜け出してオープン初Ｖ。２３年１歳セレクトセールで３億１０００万円（税抜き）で取引された素質馬の走りに、川田は「成長を感じるパドックと返し馬でしたし、その通り成長した内容で走ってくれました」と及第点。中内田師は「いい内容で走ってくれました。最近は２４００メートルの競走が続いていましたが、２