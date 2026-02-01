「クロッカスＳ」（３１日、東京）１番人気のオルネーロ（牡３歳、美浦・宮田）がオープン初勝利で２勝目。道中は好位でレースを進め、直線では２着馬と併せ馬のような形で伸びてゴール前で差し切った。姉に１８年阪神ＪＦ覇者ダノンファンタジーがいる良血馬。ルメールは「一生懸命になり過ぎるところがあるけど、ゴールまで伸びてくれた。１４００メートルが良かったね。能力はあるが落ち着いてほしい。まだ自分の仕事が分