昨年１１月の落馬で肋骨（ろっこつ）骨折、肺気胸、肺挫傷など重傷を負った幸英明騎手（５０）＝栗東・フリー＝が、３１日の京都７Ｒで６番人気のソルチェリアを勝利へ導き、復帰初日に勝ち星を挙げた。五分のスタートから積極的にハナを奪取。直線でも脚色は衰えず、力強く先頭でゴールを駆け抜けた。復帰して４戦目での勝利に「復帰週からこんなにいい馬に乗せていただき、関係者の皆さまには感謝しかないです」と安堵（あん