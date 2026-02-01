競馬は、血統に恵まれたサラブレッドが活躍する世界。そんな常識を覆し日本中を熱狂させたのが、地方競馬から彗星のごとく現れたオグリキャップだった。なぜ無名の地方馬が、中央競馬の頂点へと駆け上がることができたのか。その裏には、3〜4コーナーで見せた“脚”にすべてを賭けた、ある馬主の決断があった。※本稿は、ノンフィクションライターの江面弘也『オグリキャップ 日本でいちばん愛された馬』（講談社）の一部を抜粋・