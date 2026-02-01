愛知県江南市で1月31日、飲酒運転で対向車と衝突し、運転していた男性にケガをさせたとして50歳の男が逮捕されました。危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、扶桑町の会社員・渡邉敦洋容疑者(50)です。警察によりますと、渡邉容疑者は31日午前4時ごろ、江南市内の路上で酒を飲んで乗用車を運転し、センターラインをはみ出して対向車と衝突、運転していた男性(47)にケガをさせた疑いが持たれています。男性は膝の骨に