国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）は１月30日、2025年のU-20アジアベストイレブンを発表した。日本からはなんと７人が選出。GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）が名を連ねた。ただ、明確な選考基準は示されておらず、23歳の鈴木彩艶が入っていたり、齋藤