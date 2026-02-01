飼い主に撫で足りないとアピールする猫【漫画を読む】飼い主に撫で足りないとアピールする猫だが…!?先日、『なでなで回収』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年1月26日現在)、今回紹介する漫画も9.8万いいね(2026年1月26日現在)を超える人気漫画家だ。『なでなで回収』01フータはテーブルの上で気持ち