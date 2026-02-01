2026年1月26日、第一財経は認知症ケアにおける日中の実践比較と中国での現地化を巡る課題について報じた。記事はまず、日本国内で373施設（うち認知症専門336施設）を運営し、入居率97％という高い稼働率を誇る大手介護事業者メディカル・ケア・サービス（MCS）の中国法人総裁、王思薇（ワン・スーウェイ）氏への取材を通じ、日中の介護現場の差異を紹介。日本では介護保険制度が完備され、施設長がケアの質に専念できる体制が整っ