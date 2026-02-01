ソフトバンクの上沢が母校の甲子園出場に刺激を受けて、シーズン通しての活躍を誓った。千葉・専大松戸の3年ぶり3度目となる選抜出場が決まり、「本当に後輩を誇りに思います」と祝福。有原が移籍した穴を埋める活躍が期待される右腕は「スローガンは“全新”ですけど、僕は全ての記録を塗り替えるシーズンにしたい」と力を込めた。きょう1日のブルペン入りは見送る予定で、焦らずじっくり仕上げる構えだ。