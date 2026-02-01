プロ野球は1日、12球団が一斉にキャンプインを迎える。日本ハム・伊藤大海投手（28）は31日、沖縄・名護の室内練習場で軽めに調整し、16年以来となるリーグ優勝＆日本一に向けて、いよいよ本格的に動き出す。14日からはWBCに出場する侍ジャパンの宮崎合宿に合流。球団OBでアドバイザー役として参加するダルビッシュ有投手に、ピッチクロック対策のレクチャーも希望した。日本一＆世界一という大航海への出港を前にも、伊藤は泰