新しいソフトバンクのリーダーズを決めます――。ソフトバンクは31日、キャンプ地の宮崎入りし、小久保監督が“総選挙”でチームリーダーを決める新プランを明かした。指揮官は「栗原が選手会長になったけど、全てを担わない方が組織としては良いとなったのでやってみようかと」と説明した。過去には主将制を導入した年があり、小久保監督も09〜12年にキャプテンを務めた。今回はどんな“肩書”になるか不明だが、選手会長を支