「新馬戦」（３１日、東京）４番人気のユキノグラス（牡３歳、父サンダースノー、母ウォーターメアヌイ、美浦・小笠）が好スタートを切って先頭に立つと、直線も二枚腰を発揮して後続を突き放し、デビュー星を飾った。「今後、口向きやテンションが難しくなりそうな雰囲気があるので、そこをクリアしていってほしい」と課題を挙げた佐々木。小笠師は「思った以上にスイッチが入る感じだったので、この条件の方が良かったのか