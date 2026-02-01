宮崎市内でソフトバンクの5年ぶりの日本一を祝う歓迎パレードが行われ、約4万5000人のファンと喜びを分かち合った。セレモニーでは今季から選手会長を務める栗原が、就任後初めてファンの前であいさつ。小久保監督の後のスピーチで「監督が全てしゃべったのであまりしゃべることがない」と話して笑いを呼んだ。オフの間に丸刈り頭にした新リーダーは「また来年、日本一になって戻ってこられるように」と決意を新たにしていた