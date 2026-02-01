「新馬戦」（３１日、東京）７番人気のリッツパーティー（牡３歳、父ミッキーロケット、母ハッピーパーティー、美浦・岩戸）が鮮やかに逃げ切ってデビュー星を飾った。向正面でジワッと主導権を握ると、直線入り口から徐々にエンジンを吹かし、最後は余力たっぷりに後続を突き放した。自身の持つＪＲＡ最年長勝利記録を更新した柴田善は「課題はあるけど、いい感じ。いいところまで行くんじゃないかな」と称賛。鞍上と競馬学