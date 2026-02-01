「新馬戦」（３１日、京都）１番人気に支持されたバリオス（牡３歳、父キタサンブラック、母アンジュシュエット、栗東・武幸）が期待に応えてデビュー戦Ｖを飾った。スタートを五分に切ると、好枠を生かしてスッとラチ沿いの好位へ。直線では狭いスペースから即座に外へ持ち出すと切れ味を発揮し、ゴール寸前で差し切った。高杉は「後ろを気にしたり、カッとなったりするようなところはあったけど、競馬は上手に走ってくれま