【ワシントン共同】米国のウィットコフ和平交渉担当特使は1月31日、南部フロリダ州でロシアのドミトリエフ大統領特別代表と会談し、ウクライナ和平について協議した。ウィットコフ氏はXで「生産的かつ建設的な会談だった」と述べた。和平協議で最大の焦点となっているウクライナ東部ドンバス地域の扱いについて意見を交わしたとみられる。米側からはトランプ大統領の娘婿クシュナー氏のほか、ベセント財務長官らが参加した。