関東近郊の最寄り駅から徒歩十数分。主を亡くした戸建て住宅の玄関を開けると、荷物がごちゃごちゃと置かれていた。それまでの生活の気配が、ありありと感じられる。「これでも、こちらはきれいなほうですよ」と話すのは、生前整理・遺品整理サービスを提供するレガシーリンク代表の稲葉壮一朗氏だ。稲葉氏はかつて、古物の買取店で十数年働いていた。そこで扱ってきた品物のなかには、遺品整理や解体の現場から流れてきたとし