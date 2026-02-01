Ｊ１柏のＭＦ小泉佳穂（２９）が３１日、今年で３０回目を迎えるとＪ１千葉とのプレシーズンマッチ・ちばぎんカップ（三協Ｆ柏）に先発し、２―１の勝利に貢献した。２０２６年初の公式戦を終えた小泉は「もう一段階テンションというか、ギアを上げないと、（明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕戦の）川崎との試合は厳しいものになると思う。今日のテンションでいってはダメだなと思う」とチームの課題を挙げた。その?テンション?