ローマ教皇との出会い 画像はイメージです 2008年、教区司祭として英国バーミンガムにあるカトリック教会Birmingham Oratory（バーミンガム・オラトリオ）に着任したGuziel神父は、「個人秘書」を伴っていました。 当時8歳の黒猫Pushkinです。のちに「オラトリオの猫」と呼ばれるほど有名になりました。 2010年9月に当時の教皇ベネディクト16世は英国を公式訪問し、このオラトリオにもやって