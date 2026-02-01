ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪が現地時間6日に開幕する。各国選手が現地入りする中、米国代表は選手に配布されるウェアやグッズを紹介。10万円を超えるようなアイテムもあり、ファンから羨望の眼差しが向けられている。屋内のスペースにズラリと並んだ大型バッグ。棚に陳列されていたのは、選手たちに配布される米国代表のアイテムだった。ダウンジャケットやフリース、帽子に靴下など様々なグッズが並ぶ。