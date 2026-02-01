どれだけ問題点を指摘しても改善されるどころか、指摘した側を追い込むような組織もある。関東在住の40代女性（医療・福祉・介護）の職場は、社員数が少なく社長との距離も近い中小企業だ。そこには、およそ「上司」とは呼べないような人物がいたという。「ある仕事のできない上司がおり、部下からいつもフォローされていた」そうして助けられていたにも関わらず、上司はその部下に酷い仕打ちをしていたそう。（文：篠原みつき）「