元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気2月前半のテーマは「飾らない自分らしさ」今期に巡る庚寅（こうきんのとら）は、本音で動くほど流れが加速する運気です。美人占花の法則では「あなたらしさは今この瞬間にある」と考えます。心から「楽しい！」「好き！」「ワクワクする