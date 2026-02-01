バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の「鬼の手」の予約受付が2026年1月30日16時より開始されました。主人公・鵺野鳴介の「鬼の手」を再現した、なりきりアイテムです。 e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手 予約開始日：2026年1月30日（金）16時価格：6,600円（税込）※送料・手数料別途お届け予定：2026年6