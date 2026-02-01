職場の雰囲気はリーダー一人の存在で劇的に変わってしまうものだ。「今の職場は、直属の上司が変わってから雰囲気が悪くなりました」こう明かす30代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収600万円）の職場では、現在、異常事態が起きている。上司自身が業務を把握しておらず指示が曖昧なうえ、特定の人に仕事が偏る状況を放置。その結果、3か月間で同じ係から3人も立て続けに休職者が出てしまったというのだ。（文：湊