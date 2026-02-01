コープ共済連が、第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」の結果を発表しました。2025年10月1日から10月31日にかけて実施され、応募総数26,934件の中から入賞した22句が決定しています。 コープ共済連「第5回 CO・OP共済 育児あるある川柳」 CO・OP共済 育児あるある川柳 結果発表 「さまざまな育児の形を応援し、くらしに寄り添うCO・OP共済」をコンセプトに2021年度から開始した育児あるある川柳。5回目となる今回