NBIホールディングスが、群馬県草津温泉エリアにおける「NBI草津温泉プロジェクト」を開始しました。地方創生および地域活性化を目的とし、温泉付き宿泊施設への投資を行う注目のプロジェクトです。 NBIホールディングス「NBI草津温泉プロジェクト」 NBIホールディングスは「MACHIづくり共創会社」として、地方創生および地域活性化を目的としたホテル・旅館等への不動産投資事業を展開しています。2026年1月、群