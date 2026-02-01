巨人・リチャード内野手（２６）が３１日、足元を見つめレギュラー奪取への思いを明かした。昨季途中に加入したため、巨人では初の春季キャンプとなり「緊張っす」。昨季は自己最多１１本塁打を記録し、中軸の一角での期待もかかるが「クリーンアップはチームの軸だと思う。かと言って僕はチームを引っ張れる実力とかないので、自分のできることを。レギュラーでもないですし、まずはレギュラーを取れるように頑張りたいです」と