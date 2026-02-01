EC事業を行う有限会社Life＆Growは、運試しとショッピングを組み合わせた新体験オンラインガチャアプリ「まわしてミーナ」を2026年1月30日(金)に提供を開始しました。このアプリは、ゲーム感覚で買い物を楽しめるサービスです。App Store、Google Playにてダウンロード可能となります。 Life＆Grow「まわしてミーナ」 アプリ名：まわしてミーナ提供開始日時：2026年1月30日(金)対応OS：iOS、Android利用料金：無料