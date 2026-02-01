スピードスケート女子で五輪初出場の野明花菜（はな、立大）は、両親も２大会ずつ同じ競技で五輪に出場したスケート一家の長女だ。今季は３大会連続メダル獲得の期待がかかる、団体追い抜きのメンバーとしてＷ杯を転戦。初戦で金メダルを獲得するなど、両親の“五輪ＤＮＡ”を受け継ぎ、初の夢舞台切符を手にした。昨季の大けがを乗り越え、現役大学生として文武両道の生活を貫く２１歳が、一家悲願のメダル獲得に挑む。野明は