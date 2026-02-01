健康増進とコミュニティ形成！明治安田厚生事業団とJKK東京が共同研究協定を締結明治安田厚生事業団とJKK東京は、JKK住宅やその地域に住む方の健康増進とコミュニティ形成を目的とした共同研究に関する協定を2026年1月30日(金曜日)に締結しました。この協定に基づき、明治安田厚生事業団が持つ知見を活かした運動プログラムをJKK住宅のコミュニティサロンなどで実施します。これにより、住民の健康づくり促進とコミュニティ形成を