【小倉６Ｒ】３歳未勝利若手騎手１２００メートル（芝・良）小倉競馬で驚がくの３連単配当が飛び出した。３１日の小倉６Ｒ・３歳未勝利は１８頭立てで行われ、単勝最低人気（単勝３８８・２倍）のカシノリアーナが勝利。２着に１７番人気（単勝２０９・０倍）のスッサンエア、３着に１０番人気（２６・４倍）のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の超ビッグ配当。４８９６