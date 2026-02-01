京都が１点差の接戦を落とし、２連敗。赤いサードユニホームでの初陣を飾ることができなかった。普段から難なく決めるようなシュートが次々と外れ、第２クオーター（Ｑ）途中で２０点のビハインド。それでも徐々にリズムを取り戻して点差を詰め、第４Ｑでついに逆転。５点リードの場面もつくった。残り３・５秒で再逆転を許し力尽きたが、火の出るような猛追でブースターを沸かせた。伊佐勉ヘッドコーチ（５６）は「第１Ｑは散