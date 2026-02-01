ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間２月１日）、ドジャースタジアムで行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」に出席した。昨季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたチームだが、このオフもメッツから３年６９００万ドル（約１０８億円＝当時のレート）で守護神Ｅ・ディアス、カブスから４年２億４０００万ドル（約３８０億円）で大砲タッカーを獲得するなど大型補強を進めてきた。大谷、山本由