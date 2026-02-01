フォークシンガー松山千春（70）が1月30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。かつてのフジテレビの名物番組「森田一義アワー笑っていいとも!」（1982年〜2014年）に1度も出演しなかったと明かした。松山は1977年に「オールナイトニッポン」水曜2部（深夜3時）のパーソナリティーに就任。水曜1部はタモリが担当していた。「いろんな意味で楽しかった